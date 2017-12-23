В ходе столкновений в Афганистане уничтожены боевики "Талибан"

По меньшей мере десять боевиков радикального движения "Талибан", в том числе полевые командиры, уничтожены, шестеро получили ранения в ходе столкновений с силами безопасности в провинции Вардак в центральной части Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу начальник провинциальной полиции генерал Ахмад Фахим Каим, передает телеканал TOLO News.

"Столкновения произошли в пятницу вечером, когда талибы напали на подразделения сил безопасности, которые обеспечивали защиту инженерам, обслуживавшим линию электропередач Арганди-Газни, которая идет из Туркменистана", - отметил он. - В результате перестрелки были убиты три полевых командиров "Талибан" Кари Рухулла, Кари Сами и Мавлави Насрулла". "Один военнослужащий погиб, два получили ранения в результате столкновений", - добавил генерал.