В КНДР намерены заставить США «горько пожалеть» о новой стратегии безопасности

Представитель МИД КНДР заявил, что страна намерена заставить США "горько пожалеть" о новой стратегии по нацбезопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Express.

"Поскольку США устанавливают свою политику в области дипломатии и безопасности так, чтобы сокрушить нас в военном отношении и публично нацелить на нас меч, мы своим оружием сделаем так, чтобы США горько сожалели о своей стратегии", - сказал представитель МИДа Северной Кореи.

Он также обвинил президента США Дональда Трампа в попытках развязать ядерную войну на Корейском полуострове и взять КНДР под контроль.