Зинедин Зидан: не будем сходить с ума из-за поражения от «Барселоны»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".
"Мы не сходим с ума. Такое поражение тяжело принять, но нам не нужно ничего менять. Мы очень хорошо начали, и первый тайм был равным, поэтому для нас это очень болезненное поражение. Это очень тяжело, но такое бывает в футболе.
Отрыв от "Барселоны"? Мы никогда не сдаемся. Сейчас нам нужно отпраздновать Рождество с семьями и не думать об этом матче, а потом вернуться на поле. Еще ничего не решено", - цитирует Зидана Marca.
Также специалист заявил, что выпустил Матео Ковачича с первых минут для опеки нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
Встреча между "Реалом" и "Барселоной", которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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