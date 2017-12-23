Зинедин Зидан: не будем сходить с ума из-за поражения от «Барселоны»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

"Мы не сходим с ума. Такое поражение тяжело принять, но нам не нужно ничего менять. Мы очень хорошо начали, и первый тайм был равным, поэтому для нас это очень болезненное поражение. Это очень тяжело, но такое бывает в футболе.

Отрыв от "Барселоны"? Мы никогда не сдаемся. Сейчас нам нужно отпраздновать Рождество с семьями и не думать об этом матче, а потом вернуться на поле. Еще ничего не решено", - цитирует Зидана Marca.

Также специалист заявил, что выпустил Матео Ковачича с первых минут для опеки нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

Встреча между "Реалом" и "Барселоной", которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.