В Коми автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

Автобус, двигавшийся по маршруту Великий Устюг - Чебоксары, опрокинулся в кювет на участке автодороги Куратово - Широкий Прилук в Республике Коми, пострадали 12 человек, четверо из которых - дети, сообщает СУСК России по региону, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ночь на 24 декабря 2017 года на территории Сысольского района на участке автодороги Куратово - Широкий Прилук автобус "Мерседес", двигавшийся по маршруту Великий Устюг - Чебоксары, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12 человек, из которых четверо несовершеннолетних. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести 6 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, опрашиваются пассажиры автобуса. Сотрудниками СК совместно с ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отмечает ведомство. В настоящее время проводится доследственная проверка.

В рамках проводимых проверочных мероприятий будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.