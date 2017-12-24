Крупный пожар в торговом центре на Филиппинах заблокировал внутри 37 человек

Около 37 человек были заблокированы в здании торгового центра после того, как начался сильный пожар в южном филиппинском городе Давао, сообщает "Синьхуа".

Пожар начался на третьем этаже и распространился выше, заблокировав сотрудников одного из call-центров, находящихся в здании. Пожарные продолжают бороться с огнем в течение нескольких часов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщил местный вице-мэр Паоло Дутерте на своей странице в фейсбуке, по словам пожарных, у заблокированных внутри людей "шансы на выживание равны нулю".

Президент Филиппин Родриго Дутерте, отец вице-мэра, приехал на место пожара и пообщался с семьями находящихся внутри. Дутерте является уроженцем Давао.