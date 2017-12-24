Во Франции задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

24 декабря 2017 19:53

Власти Франции задержали в воскресенье мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма, передает ТАСС со ссылкой на каталонскую полицию.

По ее информации, задержанным является 32-летний гражданин Алжира. По версии стражей порядка, во время своего нахождения в Барселоне подозреваемый делал в социальных сетях публикации с призывами совершать террористические действия.

Расследование началось в прошлом году. Ранее испанская национальная судебная коллегия выдала международный ордер на арест алжирца.

В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.
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