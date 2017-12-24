Во Франции задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

Власти Франции задержали в воскресенье мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма, передает ТАСС со ссылкой на каталонскую полицию.

По ее информации, задержанным является 32-летний гражданин Алжира. По версии стражей порядка, во время своего нахождения в Барселоне подозреваемый делал в социальных сетях публикации с призывами совершать террористические действия.

Расследование началось в прошлом году. Ранее испанская национальная судебная коллегия выдала международный ордер на арест алжирца.