Во Франции задержали подозреваемого в пропаганде терроризма
24 декабря 2017 19:53 275
Власти Франции задержали в воскресенье мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма, передает ТАСС со ссылкой на каталонскую полицию.
По ее информации, задержанным является 32-летний гражданин Алжира. По версии стражей порядка, во время своего нахождения в Барселоне подозреваемый делал в социальных сетях публикации с призывами совершать террористические действия.
Расследование началось в прошлом году. Ранее испанская национальная судебная коллегия выдала международный ордер на арест алжирца.
В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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