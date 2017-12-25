Главе Минфина США отправили коробку с конским навозом - ФОТО

Отправителем посылки с навозом, которую получил министр финансов США Стивен Мнучин, оказался психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал AL.com.

По словам мужчины, своим поступком он хотел показать американцам, что "республиканцы ничего не сделали для рабочего класса". В субботу Стронг опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, на которых изображено, как он собирает посылку. "Надо, чтобы кто-то задокументировал мой подарок для игры в тайного Санту, - написал он. - Я планирую отправить коробки с лошадиным навозом Стиву Мнучину. Если свобода слова есть у денег, почему бы ей не быть у навоза". Как выяснилось, Стронг собрал для Мнучина две посылки: одна прибыла район Бэл-Эйр в Лос-Анджелесе, другая - в Беверли-Хиллз.

Ранее СМИ сообщили, что министр финансов США Стивен Мнучин получил подозрительную коробку. Посылку оставили на дорожке около дома в элитном районе Лос-Анджелеса. Подарок, завернутый в рождественскую бумагу и отправленный "от лица американского народа", изучили саперы. Внутри находился конский навоз и поздравительная открытка с обращением к Мнучину и президенту США Дональду Трампу.