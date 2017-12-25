Боевики атаковали город в Нигерии

Боевики атаковали город Маидугури в Нигерии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Отмечается, что город расположен в центре конфликта с группировкой "Боко харам".

Ранее сообщалось, что боевики захватили город на северо-востоке Нигерии.

"Боко Харам" - радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".