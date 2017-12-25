Боевики атаковали город в Нигерии
25 декабря 2017 23:07 162
Боевики атаковали город Маидугури в Нигерии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Отмечается, что город расположен в центре конфликта с группировкой "Боко харам".
Ранее сообщалось, что боевики захватили город на северо-востоке Нигерии.
"Боко Харам" - радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
25 декабря 23:35 192
Хуситы неудачно запустили ракету рядом со столицей Йемена
25 декабря 23:25 267
Курс биткоина перешел к росту
25 декабря 22:54 346
Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами
25 декабря 22:16 282
Главе Минфина США отправили коробку с конским навозом - ФОТО
25 декабря 21:57 741
В России учительница родила во время урока
25 декабря 21:19 345
В ФРГ 600 тысяч беженцев живут на пособие и не стремятся работать
25 декабря 23:55
Зимняя сказка южной страны - Почему туристы выбрали Азербайджан?
25 декабря 23:35
Хуситы неудачно запустили ракету рядом со столицей Йемена
25 декабря 23:27
Ученые создали лекарство, которое "идеально" подавляет ВИЧ
25 декабря 23:25
Курс биткоина перешел к росту
25 декабря 23:23
İki avtomobil toqquşub, xəsarət alan var
25 декабря 23:12
Ученые рассказали о преимуществах лишнего веса
25 декабря 23:07
Боевики атаковали город в Нигерии
25 декабря 22:51
В Баку прошла торжественная церемония награждения "Ирели" - ФОТО
25 декабря 22:43
Еще одна кость в горле: о вековой зависти армян к азербайджанцам
25 декабря 22:16
Главе Минфина США отправили коробку с конским навозом - ФОТО
25 декабря 22:09
Bu xəbəri oxuyub həyat xilas edə bilərsiniz - VİDEO
25 декабря 22:06
Yeni imtahan modelinin layihəsi hazırdır - RƏSMİ - VİDEO
25 декабря 21:57
В России учительница родила во время урока
25 декабря 21:35
В Азербайджане увеличена минимальная заработная плата
25 декабря 21:30
"Понаехали!". Лапшин и армянские сепаратисты разошлись во мнениях
25 декабря 21:29
Премьер Турции поздравил Президента Азербайджана
-
25 Дек. 14:34 12 284
-
25 Дек. 10:38 7 009
-
25 Дек. 07:15 4 915
-
25 Дек. 08:25 4 706
-
25 Дек. 20:20 4 465