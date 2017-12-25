Курс биткоина перешел к росту

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) на ряде ведущих криптобирж возобновил в понедельник положительную динамику после стремительного падения на прошлой неделе, в ходе которого биткоин подешевел примерно на 43%.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.19 мск биткоин на бирже Bitfinex дорожал на 0,38%, до 13,59 тысячи долларов, на GDAX - падал в цене на 0,35%, до 14,2 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, биткоин рос на 5,5% по сравнению с предыдущим закрытием, до 14 тысяч долларов, а по данным портала Coindesk - снижался на 0,24%, до 13,94 тысячи долларов.

Стремительное снижение курса биткоина на прошлой неделе с отметки в 20 тысяч долларов было вполне ожидаемым, отмечают эксперты. "Криптовалютный рынок достиг астрономических максимумов, поэтому он должен вернуться к реальности", - сказал агентству Блумберг старший аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan). "То, что выросло на 150% меньше, чем за месяц, вероятно, будет иметь существенный откат", - добавил эксперт.

Вместе с тем, участники рынка все больше инвестируют в альтернативные криптовалюты (альткоины). По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна (Mike McGlone), некоторые из криптовалют второго поколения, такие как Ethereum, обладают даже большим потенциалом, чем биткоин. "Биткоин - это крипто-тест, но не лучший образец технологии. Альткоины должны продолжать расти за счет биткоина, который имеет ряд недостатков", - приводит агентство слова эксперта.

На фоне возросшей популярности альтернативные криптовалюты уверенно росли в цене: Ethereum дорожал на 15,86%, до 760,5 доллара, Bitcoin Cash - на 7,98%, до 2,62 тысячи долларов, Ripple - на 1,44%, до 1,03 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 549,832 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 42% всего рынка криптовалют, Ethereum - 13%, Bitcoin Cash - 9%.