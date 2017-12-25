Хуситы неудачно запустили ракету рядом со столицей Йемена

Повстанцы-хуситы произвели неудачный запуск ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, ракета попала в уже освобожденный район близ столицы Йемена Саны.

В то же время Sky News Arabia сообщает, что в результате неудачного пуска ракеты погибли 10 человек.