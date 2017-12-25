Хуситы неудачно запустили ракету рядом со столицей Йемена

25 декабря 2017 23:35

Повстанцы-хуситы произвели неудачный запуск ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, ракета попала в уже освобожденный район близ столицы Йемена Саны.

В то же время Sky News Arabia сообщает, что в результате неудачного пуска ракеты погибли 10 человек.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2017 Day.Az