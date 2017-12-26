В Перу спасатели не смогли удержать самоубийцу и он сорвался с высоты 15 этажа - ВИДЕО

В перуанской столице Лиме спасатель не смог удержать мужчину, который намеревался покончить с собой - он выпал из его рук и разбился. Об этом сообщает Daily Mail. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Как отмечает издание, 25-30-летний молодой человек находился на 15-м этаже башни. Он держался за перила балкона, когда спасатели пытались его поднять.

Но внезапно мужчина вместе со спасателем сорвался вниз: сотрудника экстренной службы спасла страховка, а мужчина, пытавшийся совершить суицид, полетел вниз. Сообщается, что личность погибшего и его мотивы пока не установлены.

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