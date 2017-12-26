Массовое отравление военнослужащих в Турции - ПОДРОБНОСТИ

26 декабря 2017 11:19

В провинции Газиантеп на юге Турции в одной из воинских частей зафиксировано массовое пищевое отравление среди военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По предварительным данным были госпитализированы 70 военнослужащих.

О состоянии здоровья военных не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Отметим, что в июне текущего года в турецкой провинции Маниса также в результате пищевого отравления возникли проблемы со здоровьем у более чем 70 военнослужащих.

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