Парень и девушка едва не лишились жизни, прыгая с "тарзанки" - ВИДЕО

Инцидент произошел неподалеку от города Северска. Молодая пара из Томской области решила совершить экстремальный прыжок с "тарзанки". К несчастью, длина троса была неправильно рассчитана. Прыгнув с моста, парень и девушка ударились об лед и получили серьезные травмы, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Сотрудники скорой помощи, которых вызвали на место происшествия, были вынуждены дать обоим обезболивающее. Пострадавшие оставались в сознании. После этого их на носилках донесли до проезжей части и доставили в больницу. Сейчас они находятся в реанимации.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает сайт СКР по Томской области.

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