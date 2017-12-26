Трое граждан ОАЭ приговорены к тюрьме за шпионаж в пользу Ирана
Трое граждан Арабских эмиратов приговорены к тюремному заключению на сроки от 7 до 15 лет за шпионаж в пользу Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Верховный Апелляционный суд Абу-Даби постановил, что 28-летний эмиратский военный передавал информацию иранским агентам, работавшим в посольстве в Абу-Даби.
Кроме того, суд приговорил женщину из Судана к 10 годам тюрьмы и последующей депортации за помощь осуждённому эмиратцу в передаче информации иранским агентам.
Помимо этого, также за шпионаж в пользу Ирана 35-летний гражданин ОАЭ приговорён к 10 годам тюрьмы и штрафу в 30 тысяч долларов, а его сообщника - подданного Бахрейна - приговорили к трём годам заключения и штрафу в 13 тысяч долларов. Ещё один эмиратец был также осуждён за шпионаж в пользу Ирана и получил семь лет.
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