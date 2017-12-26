Uber продает свое подразделение в США

Американская корпорация Uber, предоставляющая услуги онлайн-сервиса заказа такси, продает в США свой бизнес по лизингу автомобилей, который приносит значительные убытки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты The Wall Street Journal, указанное подразделение, которое называется Xchange Leasing, будет продано американскому стартапу Fair, владеющему одноименной онлайн-площадкой по торговле автомобилями и их сдаче в аренду.

Сумма сделки не называется. Как указывает издание, стоимость активов Xchange Leasing, владеющей около 30 тыс. автомобилей, составляет примерно $400 млн.

Uber ранее оповестила сотрудников Xchange Leasing о скором закрытии этого подразделения. В общей сложности в нем работают примерно 500 человек, это почти 3% от штата Uber, насчитывающего около 15 тыс. сотрудников. Примерно 150 человек, согласно сделке, перейдут на работу в Fair, указывает газета.

По сведениям издания, лизинг автомобилей в США оказался для Uber крайне невыгодным. Так, в компании рассчитывали привлечь в ряды Uber новых водителей, которые не в состоянии взять кредит, чтобы быстро приобрести собственные машины. Между тем многие из этих водителей в итоге вернули автомобили в Xchange Leasing, причем в плохом техническом состоянии.

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