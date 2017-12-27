В Армении поймали педофила

Следствие задержало 20-летнего гражданина Армении, обвиняемого в растлении семилетнего мальчика в школьном туалете, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Задержанный обвиняется в насильственных сексуальных действиях по отношению в несовершеннолетнему мальчику, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

"15 декабря 2017 года в 01:45 жительница Армавирской области сообщила, что в районе 18:00 часов 14 декабря неизвестный, заманив ребенка деньгами и обещанием купить ему гостинцы, затащил ее внука 2010 года рождения в открытый туалет средней школы и насильственно применил действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

По факту 19 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам 139 статьи Уголовного кодекса Армении (Насильственные действия сексуального характера). Областной Следственный комитет Армавирской области ведет следствие. Семилетний мальчик бы признан пострадавшим.

Следствие выяснило личность предполагаемого преступника, которым оказался житель Армавира 1997 года рождения. Последний был опрошен в качестве подозреваемого и дал показания относительно произошедшего. Во время следственного эксперимента подозреваемый указал на место преступления, описал насильственные действия, примененные к ребенку.