В Санкт-Петербурге выпал синий снег - ВИДЕО
27 декабря 2017 10:32 733
Специалисты Росприродназдора в Санкт-Петербурге обнаружили окрашенный в синий цвет снег. Он был найден на тротуаре Аптекарского проспекта возле подлежащего сносу здания, сообщили в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" во вторник, 26 декабря, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Пробы светло-голубого и фиолетового оттенков отправили на анализ. Промежуточные результаты будут получены в ближайшее время.
Местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ, передает "Пятый канал". Необычные осадки по их словам, распространялись волнообразно, а толщина цветного покрова составляет примерно один сантиметр.
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