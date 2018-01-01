Американский рэпер объявил себя гением любви - ФОТО

Американский рэпер, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий в одежде принадлежащего ему бренда Billionaire Boys Club.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в частности, Уильямс появился в кадре одетым в кожаный летный комбинезон из новой коллекции марки. На спине комбинезона вышита надпись Genius Of Love ("Гений любви"). Коллекция создана новым креативным директором Billionaire Boys Club Бренданом Бабензином, ранее работавшим в Supreme.

Пользователи соцсети в целом одобрили наряд Уильямса - пост собрал 255 тысяч лайков. Один из комментаторов отметил, что рэпер похож на героя фильма "Стражи Галактики". Другой пользователь написал, что похожий костюм носил его отец.

Billionaire Boys Club ("Клуб парней-миллиардеров") - бренд мужской одежды, созданный в 2003 году Фареллом Уильямсом и японским трендсетером Nigo.

В декабре созданные Уильямсом для дома Chanel кроссовки были признанысамой дорогой обувью года. На eBay их продали за 26,6 тысячи долларов.

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