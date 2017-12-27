Прохожие сняли, как полицейский отправил в нокаут женщину, которая его взбесила - ВИДЕО

В Испании офицер полиции ударил женщину по лицу с такой силой, что та упала на землю. Очевидцы сняли шокирующее поведение стража правопорядка на камеру и выложили видео в Сеть, после чего поднялась волна общественного возмущения, сообщает Mirror.

Инцидент произошёл в Валенсии рядом с торговым центром.

О состоянии пострадавшей не говорится. Местные СМИ сообщают, что расследование по факту превышения полномочий полицейским уже началось. На данный момент устанавливается его личность, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Расследование началось после того, как в Сети поднялась волна возмущения. Видео репостнуло более 14 тыс. человек, в том числе известная испанская актриса Летисия Долера.

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