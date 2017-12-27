Бывший хозяин фабрики в Москве устроил стрельбу, взяты заложники - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Стрельбу на территории фабрики в Москве устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия, сообщает в среду столичный главк СК РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - сказано в релизе.

В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".

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Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где неизвестный открыл стрельбу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция оцепила район происшествия.

Отмечается, что по меньшей мере два человека ранены при стрельбе на фабрике на юго-востоке Москвы.