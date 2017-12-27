Бывший хозяин фабрики в Москве устроил стрельбу, взяты заложники - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
12:11
Стрельбу на территории фабрики в Москве устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия, сообщает в среду столичный главк СК РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости."Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - сказано в релизе.
В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".----------
12:07
Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где неизвестный открыл стрельбу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция оцепила район происшествия.
Отмечается, что по меньшей мере два человека ранены при стрельбе на фабрике на юго-востоке Москвы.
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11:45
Полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате которой погиб один человек, речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", - сказал собеседник агентства из пресс-службы ГУМВД по Москве.
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