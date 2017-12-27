Иран снова трясет, есть погибший и раненые

В результате землетрясения магнитудой 4,2 в иранской провинции Альборз погиб один человек и не менее 57 пострадали.

Об этом сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими, сообщает IRNA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 35,68 градуса широты и 50,93 градуса долготы. Напомним, 21 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тегеране в 23:27 по местному времени.

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