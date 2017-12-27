Израиль не будет вмешиваться в сирийское урегулирование
Израиль не собирается вмешиваться в процесс политического урегулирования в Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен.
"Израиль бдительно наблюдал за тем, что происходило на другой стороне границы на Голанских высотах (в Сирии - ред.). Но мы не вмешивались, и у нас нет планов вмешиваться и в политическое урегулирование конфликта. Нас интересует, что произойдет в Сирии, и мы ведем по этому поводу диалог с РФ и по военной части, и по "гражданской" части будущего Сирии", - сказал посол в интервью телеканалу РБК-ТВ.
"Конечно, хотелось бы, чтобы на границе с нами была создана спокойная, демократичная страна, которая будет уважать своих соседей, включая Израиль", - сказал посол.
Он напомнил, что Израиль заключил мирные соглашения с Египтом, Иорданией, но говорить о подобном документе с Сирией "пока еще рановато".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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