В Бангладеш столкнулись два самолета

27 декабря 2017 22:41

На юго-востоке Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает bdnews24 со ссылкой на источник.

"Причина произошедшего пока не ясна", - сообщили в полиции.

По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали.

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