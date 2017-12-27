В Бангладеш столкнулись два самолета

На юго-востоке Бангладеш столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает bdnews24 со ссылкой на источник.

"Причина произошедшего пока не ясна", - сообщили в полиции.

По данным издания, экипажи обоих самолетов не пострадали.