СМИ сообщают о мощном взрыве в Аргентине - ФОТО

27 декабря 2017 22:49

Не мене 17 человек получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале аргентинского порта Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин на реке Парана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию и пожарных.

Как сообщают местная полиция и пожарные, над местом взрыва образовался гигантский столб дыма, что вызвало панику у местных жителей.

Аргентинский портал Capital отмечает, что пострадавших доставили в госпитали. При этом причина взрыва пока не установлена.

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