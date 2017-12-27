СМИ сообщают о мощном взрыве в Аргентине - ФОТО
27 декабря 2017 22:49 193
Не мене 17 человек получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале аргентинского порта Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин на реке Парана.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию и пожарных.
Как сообщают местная полиция и пожарные, над местом взрыва образовался гигантский столб дыма, что вызвало панику у местных жителей.
Аргентинский портал Capital отмечает, что пострадавших доставили в госпитали. При этом причина взрыва пока не установлена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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