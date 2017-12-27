В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 18.01 по времени UTC в 46 километрах от города Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Ранее в среду землетрясение магнитудой 4,2 произошло неподалеку от Тегерана. По данным местного агентства ИСНА, число пострадавших в результате землетрясения составило 75 человек.