В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
27 декабря 2017 23:17 162
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана в среду.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в 18.01 по времени UTC в 46 километрах от города Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.
Ранее в среду землетрясение магнитудой 4,2 произошло неподалеку от Тегерана. По данным местного агентства ИСНА, число пострадавших в результате землетрясения составило 75 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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