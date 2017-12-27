Италия экстрадирует во Францию женщину, влюбившуюся в сирийского боевика
Итальянский суд принял решение об экстрадиции 8 января во Францию итальянки марокканского происхождения, обвиняющейся в причастности к терроризму, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Женщина была замужем за уроженцем Неаполя и жила на французском Лазурном берегу. Девять месяцев назад она приняла решение бежать в Сирию, влюбившись в члена боевого отряда, который, по утверждению портала Secolo d'Italia, близок к террористической организации "Исламское государство".
Троих своих детей 6, 8 и 10 лет она оставила с отцом. Однако жизнь в городке неподалеку от Алеппо, как сообщила она позднее итальянским судебным органам, оказалась "слишком тяжела" и она вышла на связь с оставленным супругом и заявила о своем желании вернуться в Европу.
В это время французские правоохранители совместно со своими итальянскими коллегами провели расследование, которое увенчалось задержанием 35-летней женщины в миланском аэропорту Мальпенса. Ордер на ее арест был выдан французской юстицией, в связи с чем итальянка будет экстрадирована во Францию 8 января.
Между тем во вторник миланская прокуратура открыла собственное расследование по подозрению причастности женщины к международному терроризму. Следователям предстоит выяснить круг ее знакомств в Италии и проанализировать содержимое ее мобильного телефона.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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