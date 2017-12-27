В Турции неизвестный открыл огонь по школьникам, есть раненые
27 декабря 2017 23:31 208
В турецком городе Газиантеп неизвестный открыл стрельбу в школе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом пишет газета Milliyet.
В результате ранения получили семь человек, пятеро из них ученики школы.
Сообщается, что инцидент произошел на территории школы, где дети в этот момент играли в футбол. Неизвестный открыл огонь по школьникам из автоматической винтовки.
Полиция ведет поиски открывшего огонь неизвестного. Пострадавшие доставлены в больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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