В Турции неизвестный открыл огонь по школьникам, есть раненые

27 декабря 2017 23:31

В турецком городе Газиантеп неизвестный открыл стрельбу в школе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом пишет газета Milliyet.

В результате ранения получили семь человек, пятеро из них ученики школы.

Сообщается, что инцидент произошел на территории школы, где дети в этот момент играли в футбол. Неизвестный открыл огонь по школьникам из автоматической винтовки.

Полиция ведет поиски открывшего огонь неизвестного. Пострадавшие доставлены в больницу.
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