В Турции неизвестный открыл огонь по школьникам, есть раненые

В турецком городе Газиантеп неизвестный открыл стрельбу в школе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом пишет газета Milliyet.

В результате ранения получили семь человек, пятеро из них ученики школы.

Сообщается, что инцидент произошел на территории школы, где дети в этот момент играли в футбол. Неизвестный открыл огонь по школьникам из автоматической винтовки.