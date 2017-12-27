Биткоин дешевеет

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет вечером в среду, так как возрастает обеспокоенность инвесторов относительно слишком высокой волатильности криптовалюты, следует из данных торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.48 мск биткоин дешевел на 4,81%, до 15,4 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 4,02%, до 14,95 тысячи долларов, на GDAX - на 4,89%, до 15,01 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, стоимость биткоина падала на 5,35%, до 14,9 тысячи долларов.

На неделе с 17 по 23 декабря биткоин на некоторых торговых площадках потерял больше половины своей стоимости. На бирже Bitfinex криптовалюта подешевела на 26,85%. Более сильное недельное снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года, когда валюта снизилась в стоимости на 28,07% (с 22 по 29 декабря 2013 года). При этом перед падением, 17 декабря, биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов.

"Биткоин может продемонстрировать ралли до 22 тысяч долларов, и цену при этом все равно можно будет назвать разумной, а может упасть до 6,50 тысячи, и в этом случае тоже будет оценен справедливо", - сказал телеканалу CNBC сооснователь исследовательской компании DataTrek Research Ник Колас (Nick Colas). "Биткоин и криптовалюты в целом трудно оценить, их экономическая полезность зависит от вариантов использования, которые еще не разработаны. Конечно, волатильность, которую мы видели, продолжится", - отметил эксперт.

Что касается других криптовалют, то цена Ethereum опускалась на 2,6%, до 749,49 доллара, Bitcoin Cash - на 5,62%, до 2,82 тысячи долларов, Ripple дорожала на 20,61%, до 1,32 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 584,805 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum - 12%, Bitcoin Cash - 8%.

