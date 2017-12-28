В Кабуле прогремели два взрыва: 40 погибших, 30 раненых - ОБНОВЛЕНО

11:30

Число погибших в результате двойного теракта в Кабуле возросло до 40 человек, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя МВД.

По данным агентства, ранения получили по меньшей мере 30 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 13 погибших и более 50 пострадавших.

Взрыв прогремел в четверг утром на западе города. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Позднее стало известно о втором взрыве. По данным СМИ, целью атаки стал культурный центр.

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11:27

Второй взрыв прогремел в четверг в столице Афганистана Кабуле, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подробностей не приводится.

Как сообщает агентство Пажвак, среди погибших - три журналиста.

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10:47

СМИ сообщили о взрыве в столице Афганистана Кабуле, сведения о пострадавших пока не поступали, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности, взрыв прогремел рядом с одной из мечетей.

По сведениям агентства Пажвак, взрыву, прогремевшему на западе города, предшествовала стрельба.

Как сообщает Пажвак со ссылкой на источник, целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan.

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