Тысячи жителей и туристов стали заложниками на курортах Индонезии - ВИДЕО

Тысячи жителей и туристов стали заложниками на курортах Индонезии. На острове Суматра извергается вулкан Синабунг. Над городами зависло гигантское раскаленное облако. Из жерла вырывается столб пепла, в пыли утонули десятки поселков и деревень, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Во многих районах вообще невозможно дышать. Власти объявили о начале экстренной эвакуации - свои дома покинули уже более трех тысяч семей. Из-за сообщений об извержении вулкана резко упала стоимость путевок в Индонезию - об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Отдыхающих заселяют в отели на юге острова.

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