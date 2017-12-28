Тысячи жителей и туристов стали заложниками на курортах Индонезии - ВИДЕО
28 декабря 2017 11:13 277
Тысячи жителей и туристов стали заложниками на курортах Индонезии. На острове Суматра извергается вулкан Синабунг. Над городами зависло гигантское раскаленное облако. Из жерла вырывается столб пепла, в пыли утонули десятки поселков и деревень, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Во многих районах вообще невозможно дышать. Власти объявили о начале экстренной эвакуации - свои дома покинули уже более трех тысяч семей. Из-за сообщений об извержении вулкана резко упала стоимость путевок в Индонезию - об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Отдыхающих заселяют в отели на юге острова.
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