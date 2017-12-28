Подростки спрыгнули с крыши поезда на ходу в реку - ВИДЕО

В сентябре этого года 18-летний Рикки Брюер из Великобритании и его 15-летний друг выложили на YouTube видео, которым сразу заинтересовалась полиция: подростки прыгнули в Темзу с крыши идущего поезда, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Через некоторое время после появления видеоролика в дом Рикки Брюера нагрянули офицеры. На своей странице в "Фейсбуке" юноша написал, что полицейские конфисковали его компьютер и другие электронные устройства. В результате расследования подростку были предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью, сообщает Mirror.

"Не заботясь о собственной безопасности, Брюер прыгнул с поезда в воду, и падение легко могло убить его или причинить серьёзную травму", - сказал Виктория Каллагхан из британской транспортной полиции.

Суд приговорил Рикки Брюера к дванадцати неделям заключения условно, штрафу в размере 85 фунтов стерлингов и 150 часам обязательных работ. Его 15-летним напарником в данный момент занимается комиссия по делам несовершеннолетних.

"Я бы никому не советовал копировать то, что мы делаем. Оставайтесь в безопасности, ребята. Это безумие", - говорит Рикки Брюер.

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