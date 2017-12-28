Итальянец пытался покончить с собой в Ереване

28 декабря 2017 11:57

Как сообщает shamshyan.com, приблизительно в 01:50 с диагнозом "медикаментозная интоксикация" в медцентр "Сурб Грикор Лусаворич" был госпитализирован гражданин. Врачи сообщили прибывшим полицейским, что он не в состоянии давать показания, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Выяснилось, что в тот же день приблизительно в 00:10 19-летний гражданин Италии Бонуччи Корадоин в одной из квартир по улице Шевченко принял большую дозу медикаментов с целью совершить самоубийство.

По факту готовятся материалы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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