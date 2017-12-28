Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
28 декабря 2017 12:02 220
Президент России Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", - сказал президент России на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.
Накануне вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
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