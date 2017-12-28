Опубликовано видео краш-теста гиперкара за 2 миллиона долларов - ВИДЕО
Шведская компания Koenigsegg представила видео краш-теста модели Regera. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте производителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на записи видно, как Regera стойко выдерживает самые разнообразные испытания. Гиперкар переносит удары сбоку, спереди и сзади, в том числе и отбойными молотками. При этом во всех случаях кабина не деформировалась, а подушки безопасности исправно срабатывали.
Кроме того, автомобиль на полной скорости загоняют на бордюр - таким образом эксперты моделируют ситуацию, когда водитель не справляется с управлением и машину выносит за пределы дороги. Гиперкар справился и с этим тестом, даже не потеряв низко висящий бампер.
Тираж Koenigsegg Regera составил всего 80 экземпляров, все они были распроданы. Гиперкар оснащен двигателем V8 с двумя турбинами. Мощность автомобиля достигает 1500 лошадиных сил.
Стоимость Koenigsegg Regera на старте составляла около двух миллионов долларов.
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