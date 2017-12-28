Анкара сняла ограничения на выдачу виз в США вслед за Вашингтоном
Турция вслед за США приняла решение снять ограничения на выдачу неиммиграционных виз на территории Соединенных Штатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства Турции в Вашингтоне.
При этом в коммюнике отмечается, что Анкара "не предоставляла США каких-либо гарантий" по отношению к тем сотрудникам дипломатических ведомств в Турции, в отношении которых ведется расследование. Турция также "выражает обеспокоенность в отношении судебных процессов, которые заведены против турецких граждан в США".
Ранее в четверг посольство США в Турции объявило о возобновлении выдачи виз на территории республики.
Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ареста 4 октября сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") во главе с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого республика обвиняет в организации госпереворота 15 июля 2016 года.
После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам. Однако уже 6 ноября посольство США в Анкаре частично сняло ограничения по выдаче этого вида виз на территории Турции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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