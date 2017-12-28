Французскому актеру грозят судом за твит о "никчемных" полицейских

Генеральный секретарь второго по величине полицейского профсоюза Франции Unité SGP Police-Force Ouvrière призвал главу МВД страны Жерара Коллона засудить известного актера и режиссера Матьё Кассовица за то, что он нелестно отозвался о работе французских правоохранительных органов, говорится на сайте профсоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее Кассовиц в своем Twitter обрушился с критикой на стражей порядка, которые в ходе масштабной операции в одной из больниц города Нант изъяли всего семь граммов конопли. Кассовиц назвал полицейских "никчемным сборищем" и "отважным, но совершенно бесполезным отрядом".

Генеральный секретарь полицейского профсоюза Ив Лефебвр отреагировал на такой выпад: он направил главе МВД Франции Жерару Коллону письмо с требованием засудить актера. Копию документа опубликовал в Twitter корреспондент телеканала LCI.

"Твит актера Матьё Кассовица, в котором государственные служащие сравниваются с "никчемным сборищем", абсолютно недопустим и требует реакции властей самого высшего уровня в ответ на оскорбление сотрудников силового ведомства", - говорится в письме.

"Господин министр, от лица всех полицейских я также прошу вас, чтобы ваше ведомство немедленно обратило внимание на это дело и подало иск против автора (сообщения)", - добавил Лефебвр.

В операции по изъятию наркотиков, которая прошла 23 декабря в больнице Сан-Жак в городе Нант, в общей сложности приняли участие 34 человека. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли три здания медицинского учреждения. В итоге полиции удалось обнаружить всего семь граммов конопли в палате одного из пациентов. О результатах операции полиция сообщила в своем микроблоге в Twitter. Пользователи социальной сети сразу же обрушились на правоохранительные органы с критикой.

Матьё Кассовиц (родился 3 августа 1967 года в Париже) - французский режиссер, сценарист и актер. Создатель фильма "Ненависть", получившего три кинопремии "Сезар" и приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале. Российскому зрителю Кассовиц известен также по фильму "Амели", где он исполнил роль Нино - возлюбленного главной героини.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook