В Турции арестовали организатора выставки, на которой был убит российский посол

Суд в Турции вынес решение об аресте человека, подозреваемого в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, сообщают в четверг турецкие СМИ.



Согласно информации, им оказался Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки, на которой было совершено убийство дипломата.



Озкану предъявлено обвинение в "соучастии в совершении преднамеренного убийства".