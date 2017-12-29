В Турции арестовали организатора выставки, на которой был убит российский посол

29 декабря 2017 00:02

Суд в Турции вынес решение об аресте человека, подозреваемого в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Согласно информации, им оказался Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки, на которой было совершено убийство дипломата.

Озкану предъявлено обвинение в "соучастии в совершении преднамеренного убийства".

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