На Синае в результате взрыва погибли шесть военных

На Синае в результате взрыва погиб один офицер египетской армии и пять солдат, сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии Египта.

Отмечается, что боевики заложили бомбу в транспортное средство военных, однако подробности не сообщаются.

Также сообщается, что в результате рейда армии трое боевиков были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в Египте повесили 15 боевиков за убийства военных на Синае.