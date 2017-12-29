На Синае в результате взрыва погибли шесть военных

29 декабря 2017 00:08

На Синае в результате взрыва погиб один офицер египетской армии и пять солдат, сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии Египта.

Отмечается, что боевики заложили бомбу в транспортное средство военных, однако подробности не сообщаются.

Также сообщается, что в результате рейда армии трое боевиков были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в Египте повесили 15 боевиков за убийства военных на Синае.

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