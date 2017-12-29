На Синае в результате взрыва погибли шесть военных
29 декабря 2017 00:08 187
На Синае в результате взрыва погиб один офицер египетской армии и пять солдат, сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии Египта.
Отмечается, что боевики заложили бомбу в транспортное средство военных, однако подробности не сообщаются.
Также сообщается, что в результате рейда армии трое боевиков были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в Египте повесили 15 боевиков за убийства военных на Синае.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
28 декабря 20:33 429
Госдеп продолжит взаимодействие с Турцией по вопросу задержанного дипломата
28 декабря 20:03 293
Французскому актеру грозят судом за твит о "никчемных" полицейских
28 декабря 19:48 422
Анкара сняла ограничения на выдачу виз в США вслед за Вашингтоном
28 декабря 19:38 722
Опубликовано видео краш-теста гиперкара за 2 миллиона долларов - ВИДЕО
28 декабря 22:10
İş axtaranlar üçün vacib xəbər - Yeni layihə başlayır - VİDEO
28 декабря 22:10
Donald Tramp kriptovalyutalara vergi təyin etdi
28 декабря 20:48
Ученые раскрыли механизм появления никотиновой зависимости
28 декабря 20:03
Французскому актеру грозят судом за твит о "никчемных" полицейских
28 декабря 19:48
Анкара сняла ограничения на выдачу виз в США вслед за Вашингтоном
28 декабря 19:41
Глава НАНА недоволен уровнем культуры речи среди молодежи
28 декабря 19:26
Со 105 учителями в школах Баку заключены бессрочные договоры
28 декабря 19:14
В Баку возникли задержки в движении автобусов - МЕСТА ПРОБОК - ФОТО
28 декабря 19:03
Bu sözlərin bir "s" ilə yazılması təklif edilir
-
28 Дек. 10:37 9 610
-
28 Дек. 03:41 8 265
-
28 Дек. 13:35 6 759
-
28 Дек. 17:54 4 983
-
28 Дек. 18:37 4 644