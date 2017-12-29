Автобус въехал в остановку в Москве - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

12:41

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП у метро "Сходненская", сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказала она.

Как отметила Иванова, по предварительным данным, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро "Сходненская", не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.