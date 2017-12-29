Камеры сняли, как автобус протаранил остановку в Москве - ВИДЕО

В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалось видео, полученное с камер наблюдения, на котором видно, как автобус протаранил остановку в Москве.

По данным МВД, 29 декабря на улице Сходненской водитель автобуса, по предварительным данным, пытаясь уйти от столкновения с машиной, не справился с управлением, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Он врезался в остановку. В результате аварии никто не погиб, по предварительным данным, пострадали трое человек. На месте работают полиция и сотрудники экстренных служб. На участке, где произошло ДТП, затруднено движение.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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