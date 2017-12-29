В Мексике убили еще одного мэра

В Мексике убили главу муниципального образования Петатлан в штате Герреро. Об этом говорится в сообщении Партии демократической революции (ПДР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".

"Национальный исполнительный комитет ПДР осуждает убийство нашего товарища Артуро Гомеса Переса, который был президентом муниципалитета Петатлан в Герреро. Мы требуем наказания виновных и передаем наши соболезнования его родным и близким", - сообщили в ПДР.

По предварительной информации полиции, Гомес Перес погиб после того, как неизвестный открыл стрельбу. В момент ЧП он находился с несколькими друзьями в ресторане. Перес умер в больнице от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Веракрус группа преступников убила недавно избранного мэра города Идальготитлан Сантану Круза Баэну.