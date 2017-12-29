США планируют наращивать число дипломатов в Сирии
США будут увеличивать число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии в рамках усилий по стабилизации мирной жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
По словам министра, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства, "продвижение вперед в Сирии" предполагает обеспечение дипломатов тем, что им нужно для разрешения этой гражданской войны.
Кроме того, как в Ираке, так и в Сирии американские войска будут переходить от наступательного подхода по захвату территории, которую удерживали террористы, к усилиям по стабилизации, направленным на поддержку дипломатического подхода.
"Это будет включать расчистку районов от самодельных взрывных устройств, оказание помощи гражданским властям в создании систем водоснабжения и электроснабжения, а также оказание помощи в восстановлении школ и работе с полицией", - говорится в сообщении.
Также инструкторы США продолжат готовить "местные силы безопасности", которые в конечном счете и будут контролировать освобожденные от террористов районы.
"Мы должны довести это до такой степени, чтобы этим (обеспечением безопасности - ред.) могли заниматься местные власти и полиция. Но сейчас это все еще операции военной разведки (США против террористов - ред.), в то время, как (местная) полиция пытается проводить локальные операции. В конце концов, (там) будет верховенство закона и местные силы безопасности", - сказал Мэттис.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против группировки "Исламское государство", причем действует без разрешения властей страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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