Пентагон: характер операции США против "ИГ" изменится
Характер американской военной кампании против террористической группировки "Исламское государство" претерпит изменения в будущем году.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами американский министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя ход операций коалиции во главе с США в Ираке и Сирии против ИГ.
"Как заявил <....> министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой", - говорится в материале, подготовленном пресс-службой Пентагона. "2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его", - сказал руководитель военного ведомства США.
Он не уточнил, каким именно образом изменится характер американской военной операции против ИГ. В Ираке она была начата в июне 2014 года, в Сирии - в сентябре того же года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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