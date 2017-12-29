Пентагон: характер операции США против "ИГ" изменится

Характер американской военной кампании против террористической группировки "Исламское государство" претерпит изменения в будущем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами американский министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя ход операций коалиции во главе с США в Ираке и Сирии против ИГ.

"Как заявил <....> министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой", - говорится в материале, подготовленном пресс-службой Пентагона. "2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его", - сказал руководитель военного ведомства США.

Он не уточнил, каким именно образом изменится характер американской военной операции против ИГ. В Ираке она была начата в июне 2014 года, в Сирии - в сентябре того же года.