В Венесуэле загорелся крупнейший НПЗ
30 декабря 2017 00:08 175
Пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ACN. Причины и масштабы пожара пока не известны.
В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.
Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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