В Мексике убили модель из Аргентины
Еще одна модель-иностранка, девушка из Аргентины стала жертвой преступности в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает в пятницу прокуратура Мехико, тело 24-летней аргентинки было обнаружено в одном из отелей мегаполиса со следами пулевых ранений.
Портал Diario21 уточняет, что на теле девушки также были обнаружены колото-резаные раны. Аргентинка приехала в Мексику примерно год назад и осталась там жить. Следствие располагает данными, что она поддерживала интимную связь с одним из местных жителей, которого теперь подозревают в возможной причастности к убийству.
Несколько дней назад в мексиканском штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита после выхода с дискотеки в городе Сан-Педро. По данным местной полиции, 27-летнюю девушку застрелили в автомобиле вместе с ее спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил. Девушка получила несколько ранений в голову и скончалась в больнице. Их машину перехватили после отъезда с дискотеки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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