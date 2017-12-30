Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В поздравлении Путин, в частности, высказал убежденность, что "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы".
Российский лидер отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.
"Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он.
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