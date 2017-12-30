Беларусь создала свою криптовалюту
В Беларуси создали собственную криптовалюту, которую назвали "талер" и уже в январе планируют вывести ее на международные биржи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает белорусский "Интерфакс".
"В январе мы выйдем на первые международные биржи", - заявил один из создателей талера Сергей Лавриненко, добавив, что листинг талера планируется и на белорусских биржах, в соответствии с декретом "О развитии цифровой экономики".
Другой создатель белорусской криптовалюты, Дениса Лавникевич, подсчитал, что общая капитализация уже намайненых талеров на данный момент превысила 1 млн долларов.
"За последние несколько недель курс талера вырос со считанных центов до доллара где-то. И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс", - считает он.
В то же время, как подчеркнули создатели белоруской криптовалюты, данный проект не коммерческий.
По словам Лавникевича, главная цель заключалась в том, чтобы "дать стране финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций", создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна.
Кроме того, они хотели "создать некий экономический инструмент, который может быть задействован в различных бизнесах", например, в разных программах лояльности.
Напомним, что по состоянию на 22 декабря курс самой популярной криптовалюты Bitcion упал более чем на 25% от рекордного максимума в 20 тысяч долларов.
По данным на 28 декабря курс биткоина упал еще ниже - до 13,6 тыс. долларов.
Также на волатильность курса повлиял взлом биржи в Южной Корее - стране, которая на данный момент остается одним из главных рынков торговли биткоином.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Афганистане уничтожены десять боевиков "Талибан"
В Финляндии закрылась антимигрантская газета
В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты
В Пентагоне заявили о необходимости деэскалации ситуации в Персидском заливе
“Həmrəylik üçün oxu” - "ASAN Xidmət"dən yeni layihə - VİDEO
В Афганистане уничтожены десять боевиков "Талибан"
В Финляндии закрылась антимигрантская газета
Гринч из Еревана: как армяне пытались украсть Новый год у всего мира
В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты
Salyanda yol qəzası: 2 nəfər yaralanıb
Что общего в интересах Азербайджана и России? - ДЕТАЛИ
Баку в ожидании праздника: новогоднее убранство столицы - ФОТОСЕССИЯ
Норвежский шахматист Карлсен стал чемпионом мира по блицу
Беларусь создала свою криптовалюту
В самолет, летевший из Грузии в Грецию, ударила молния
Sabirabadda yol qəzası: 1 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb
Müdafiə naziri bayram süfrəsi arxasında - FOTO
Bakı metrosunda hədiyyələr paylandı - VİDEO
ВВС Турции уничтожили 4 террориста РПК на севере Ирака
Azərbaycanda müəllimlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO
-
30 Дек. 15:27 7 647
-
30 Дек. 18:41 4 400
-
30 Дек. 11:35 3 901
-
30 Дек. 13:45 3 239
-
30 Дек. 08:04 3 200