Беларусь создала свою криптовалюту

В Беларуси создали собственную криптовалюту, которую назвали "талер" и уже в январе планируют вывести ее на международные биржи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает белорусский "Интерфакс".

"В январе мы выйдем на первые международные биржи", - заявил один из создателей талера Сергей Лавриненко, добавив, что листинг талера планируется и на белорусских биржах, в соответствии с декретом "О развитии цифровой экономики".

Другой создатель белорусской криптовалюты, Дениса Лавникевич, подсчитал, что общая капитализация уже намайненых талеров на данный момент превысила 1 млн долларов.

"За последние несколько недель курс талера вырос со считанных центов до доллара где-то. И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс", - считает он.

В то же время, как подчеркнули создатели белоруской криптовалюты, данный проект не коммерческий.

По словам Лавникевича, главная цель заключалась в том, чтобы "дать стране финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций", создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна.

Кроме того, они хотели "создать некий экономический инструмент, который может быть задействован в различных бизнесах", например, в разных программах лояльности.

Напомним, что по состоянию на 22 декабря курс самой популярной криптовалюты Bitcion упал более чем на 25% от рекордного максимума в 20 тысяч долларов.

По данным на 28 декабря курс биткоина упал еще ниже - до 13,6 тыс. долларов.

Также на волатильность курса повлиял взлом биржи в Южной Корее - стране, которая на данный момент остается одним из главных рынков торговли биткоином.