В Пентагоне заявили о необходимости деэскалации ситуации в Персидском заливе

30 декабря 2017 21:43

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в разговоре с министром обороны Катара о необходимости деэскалации ситуации в Персидском заливе для совместной борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", а также противостояния Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении оборотного ведомства.

Разговор Мэттиса и его катарского коллеги Халида аль-Аттыйя состоялся 28 декабря. Мэттис также поздравил его с продвижением на пост заместителя премьер министра.

"Министр обороны подчеркнул важность деэскалации напряжённости так, чтобы все партнёры в Персидском заливе смогли сфокусироваться на совместных усилиях по борьбе с ИГ и угрозе региону, представляемой Ираном", - говорится в сообщении Пентагона, распространенного по итогам разговора.

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