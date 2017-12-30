В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты
Спецподразделения МВД Египта ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов и задержали еще 10 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Министерства.
"Управлению национальной безопасности удалось раскрыть планы группировки "Хасм" - вооруженного крыла террористической организации "Братья-мусульмане", которая готовила серию нападений на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества", - говорится в заявлении.
В ходе рейда МВД в сельской местности провинции Гиза были ликвидированы трое боевиков, уничтожена мастерская по производству взрывчатки. Кроме того, в провинциях Эль-Фаюм и Кальюбия задержаны еще десять боевиков, причастных к подготовке терактов.
В минувшую пятницу террорист атаковал церковь в пригороде Каира, погибло девять человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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