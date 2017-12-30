В Финляндии закрылась антимигрантская газета

Владелец антимигрантской онлайн-газеты MV-lehti Илья Яницкин, которого в Финляндии подозревают в совершении ряда правонарушений, принял решение закрыть издание.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила 30 декабря газета Iltalehti.

По словам Яницкина, это решение "было идеологическим, а не экономическим", хотя ранее он и заявлял о том, что денег на содержание газеты и зарплаты сотрудникам у него больше нет. Яницкин пояснил, что причиной закрытия стала в первую очередь "постоянная вражда между финскими патриотами", которые были главной аудиторией издания. Он не исключил, что газета может в будущем вновь открыться, если для нее найдутся новые владельцы. Сейчас она выставлена на продажу за €1 млн.

Яницкин, который в настоящее время проходит лечение от тяжелой болезни, уже в течение длительного срока проживает за пределами Финляндии. В начале августа он был задержан властями Андорры по запросу финских властей и помещен в СИЗО. Спустя 2,5 месяца его перевели под домашний арест. Суд Андорры 19 декабря принял решение отклонить запрос на его экстрадицию на родину, однако это решение пока еще не вступило в силу, поскольку у обвинения есть 15 суток на обжалование.

В Финляндии Илью Яницкина подозревают в ряде нарушений законодательства страны - в разжигании ненависти по отношению к группе лиц, унижении достоинства, разглашении тайны, нарушении авторских прав. В июне он был заочно арестован Окружным судом Хельсинки.

Все приписываемые ему преступления совершались в 2014-2017 годах, то есть начиная с открытия MV-lehti. В октябре 2016 года испанские власти уже временно задерживали мужчину по требованию финнов, но затем он был отпущен на свободу. Финляндия требует его экстрадиции, чтобы получить возможность допросить по вменяемым ему нарушениям, однако Яницкин все это время проживал в Испании, а также в Андорре и не приезжал на родину, опасаясь, что его там могут заключить под стражу.

Издание MV-lehti в течение всего периода кризиса с беженцами в Европе публиковало критические статьи на эту тему, материалы с осуждением миграционной политики финских властей и в поддержку националистических движений Suomi Ensin ("Финляндия - прежде всего") и Rajat kiinni ("Закрыть границы"), а также обвинения во лжи в адрес крупнейших финских СМИ.